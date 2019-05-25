Гроші на стіну Трампа заблокували рішенням каліфорнійського суду. Фото: rusvesna

https://racurs.ua/ua/n122350-groshi-na-stinu-trampa-zablokuvaly-rishennyam-kaliforniyskogo-sudu.html

Ракурс

Гроші на стіну з Мексикою від президента США Дональда Трампа заблокували рішенням каліфорнійського суду. Представник правосуддя заявив, що гроші з оборонного бюджету не передбачені Конгресом для реалізації одного лише проекту Трампа.

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На думку судді, такі дії влади порушують принципи поділу повноважень, які були закладені з дня заснування Штатів. Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle.

У своєму вердикті суддя згадав мільярд доларів, який в березні виділив Пентагон на будівництво стіни Трампа. При цьому загальний бюджет організації становить 6,7 млрд дол.

Передбачалося, що на ці кошти зможуть побудувати 91 км стіни в Техасі.

Зазначимо, що Палата представників США подала до суду проти Трампа через його введення режиму надзвичайної ситуації. Процес був встановлений президентом, щоб обійти Конгрес в питанні фінансування стіни.

Указ про надзвичайний стан Трамп підписав на початку цього року. Такі дії президента вже назвали перевищенням конституційних повноважень.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Трамп вирішив змінити дизайн своєї стіни. За новим задумом це має бути чорний металевий паркан з шипами. Президент заявив, що влітку метал буде нагріватися і обпалювати руки мігрантів.