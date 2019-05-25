Деньги на стену Трампа заблокировали решением калифорнийского суда. Фото: rusvesna

https://racurs.ua/n122350-dengi-na-stenu-trampa-zablokirovali-resheniem-kaliforniyskogo-suda.html

Ракурс

Деньги на стену с Мексикой от президента США Дональда Трампа заблокировали решением калифорнийского суда. Представитель правосудия заявил, что деньги из оборонного бюджета не предусмотрены Конгрессом для реализации одного лишь проекта Трампа.

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По мнению судьи, такие действия властей нарушают принципы разделения полномочий, которые были заложены со дня основания Штатов. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

В своем вердикте судья упомянул миллиард долларов, который в марте выделил Пентагон на строительство стены Трампа. При этом общий бюджет организации составляет 6,7 млрд долл.

Предполагалось, что на эти средства смогут построить 91 км стены в Техасе.

Отметим, что Палата представителей США подала в суд против Трампа из-за его введения режима чрезвычайной ситуации. Процесс был установлен президентом, чтобы обойти Конгресс в вопросе финансирования стены.

Указ о чрезвычайном положении Трамп подписал в начале этого года. Такие действия президента уже назвали превышением конституционных полномочий.

Как ранее сообщал «Ракурс», Трамп решил изменить дизайн своей стены. По новой задумке это должен быть черный металлический забор с шипами. Президент заявил, что летом металл будет нагреваться и обжигать руки мигрантов.