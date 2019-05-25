Спутники SpaceX засняли с Земли и выложили видео в интернет. Фото: Соцпортал

https://racurs.ua/n122349-sputniki-spacex-zasnyali-s-zemli-i-vylojili-video-v-internet.html

Ракурс

Орбитальные спутники Илона Маска засняли с Земли. Житель Нидерландов заснял цепочку из 60 спутников в небе, которые выстроились в линию и двигались.

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Зрелище настолько поразило жителей северо-запада Европы, что прокатилась волна сообщений об НЛО, которые активно поддержала пресса. Об этом сообщил Марко Лангбрук в своем блоге.

Спутники STARLINK стали первыми из запущенных SpaceX, которые предназначены для обеспечения глобального доступа в Интернет. В небе они будут выглядеть как большое искусственное созвездие.

По словам Лангбрука, он рассчитал место и время появление спутников и решил их заснять на камеру, однако зрелище превзошло все его ожидания. Голландец насчитал по меньшей мере 56 объектов в небе.

Видео он снял на камеру WATEC 902H с объективом Canon FD 1,8/50 мм. Лангбрук утверждает, что в ближайшие дни объекты будут активно маневрировать и менять позиции. В связи с этим ярко выраженная цепочка из спутников быстро рассеется.

Спутники запустили на высоту около 440 км, но в ближайшее время они поднимутся до 550 км над Землей.

Как ранее сообщалось, спутники запустили из США ночью в четверг 23 мая в 22:30 по местному времени (в 5:30 по киевскому).