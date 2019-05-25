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Ракурс
В Киеве на выходные ограничат работу метрополитена и перекроют улицы. Фото: kiev.informator

В Киеве на выходные ограничат работу метрополитена и перекроют улицы

25 мая 2019, 11:16
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Праздничные мероприятия ко Дню Киева стали причиной перекрытия ряда улиц и возможных изменений в работе столичного метрополитена.

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Так, ограничат вход на станции «Контрактовая площадь» и «Выставочный центр» после проведения праздничных концертов. Об этом сообщается в пресс-службе столичного метрополитена.

Завтра, возможно, ограничат вход пассажиров на станциях «Олимпийская», «Дворец спорта» и «Площадь Льва Толстого» после окончания футбольного матча между «Динамо» (Киев) и «Львов».

Эти ограничения необходимы для безопасности перевозки болельщиков и избегания скопления людей на платформах.

В выходные в честь Дня Киева запланировали более 20 различных мероприятий. В связи с этим будет ограничено движение транспорта:

  • на площади им. Ивана Франко до перекрестка с ул. Ольгинской и ул. Станиславского.

  • 25 мая с 5.30 до 17.30 будет перекрыт маршрут: площадь Победы — ул. Победы — разворот возле станции метро «Шулявская».

  • 25 мая с 5.30 до 17.30 движение перекроют от ул. Крещатик до бульвара Тараса Шевченко.

  • 26 мая с 09.30 до 16.00 будет закрыто направление: ул. Николая Гринченко — ул. Кировоградская — просп. Валерия Лобановского — ул. Андрея Головко — ул. Соломенская — ул. Протасов Яр — ул. Николая Гринченко.

  • 26 мая с 08.00 до 15.00 будет перекрыт маршрут: Майдан Независимости — ул. Крещатик — ул. Большая Васильковская — площадь Льва Толстого — ул. Большая Васильковская — ул. Физкультуры — НСК «Олимпийский» — ул. Эспланадная — ул. Бассейная — ул. Крещатик — Майдан Независимости.

Источник: Ракурс


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