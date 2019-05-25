В Киеве на выходные ограничат работу метрополитена и перекроют улицы. Фото: kiev.informator

https://racurs.ua/n122348-v-kieve-na-vyhodnye-ogranichat-rabotu-metropolitena-i-perekrout-ulicy.html

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Праздничные мероприятия ко Дню Киева стали причиной перекрытия ряда улиц и возможных изменений в работе столичного метрополитена.

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Так, ограничат вход на станции «Контрактовая площадь» и «Выставочный центр» после проведения праздничных концертов. Об этом сообщается в пресс-службе столичного метрополитена.

Завтра, возможно, ограничат вход пассажиров на станциях «Олимпийская», «Дворец спорта» и «Площадь Льва Толстого» после окончания футбольного матча между «Динамо» (Киев) и «Львов».

Эти ограничения необходимы для безопасности перевозки болельщиков и избегания скопления людей на платформах.

В выходные в честь Дня Киева запланировали более 20 различных мероприятий. В связи с этим будет ограничено движение транспорта: