В Киеве на выходные ограничат работу метрополитена и перекроют улицыhttps://racurs.ua/n122348-v-kieve-na-vyhodnye-ogranichat-rabotu-metropolitena-i-perekrout-ulicy.htmlРакурс
Праздничные мероприятия ко Дню Киева стали причиной перекрытия ряда улиц и возможных изменений в работе столичного метрополитена.
Так, ограничат вход на станции «Контрактовая площадь» и «Выставочный центр» после проведения праздничных концертов. Об этом сообщается в пресс-службе столичного метрополитена.
Завтра, возможно, ограничат вход пассажиров на станциях «Олимпийская», «Дворец спорта» и «Площадь Льва Толстого» после окончания футбольного матча между «Динамо» (Киев) и «Львов».
Эти ограничения необходимы для безопасности перевозки болельщиков и избегания скопления людей на платформах.
В выходные в честь Дня Киева запланировали более 20 различных мероприятий. В связи с этим будет ограничено движение транспорта:
на площади им. Ивана Франко до перекрестка с ул. Ольгинской и ул. Станиславского.
25 мая с 5.30 до 17.30 будет перекрыт маршрут: площадь Победы — ул. Победы — разворот возле станции метро «Шулявская».
25 мая с 5.30 до 17.30 движение перекроют от ул. Крещатик до бульвара Тараса Шевченко.
26 мая с 09.30 до 16.00 будет закрыто направление: ул. Николая Гринченко — ул. Кировоградская — просп. Валерия Лобановского — ул. Андрея Головко — ул. Соломенская — ул. Протасов Яр — ул. Николая Гринченко.
26 мая с 08.00 до 15.00 будет перекрыт маршрут: Майдан Независимости — ул. Крещатик — ул. Большая Васильковская — площадь Льва Толстого — ул. Большая Васильковская — ул. Физкультуры — НСК «Олимпийский» — ул. Эспланадная — ул. Бассейная — ул. Крещатик — Майдан Независимости.