У Києві на вихідні обмежать роботу метрополітену та перекриють вулиціhttps://racurs.ua/ua/n122348-u-kyievi-na-vyhidni-obmejat-robotu-metropolitenu-ta-perekryut-vulyci.htmlРакурс
Святкові заходи до Дня Києва стали причиною перекриття низки вулиць та можливих змін у роботі столичного метрополітену.
Так, обмежать вхід на станції «Контрактова площа» та «Виставковий центр» після проведення святкових концертів. Про це повідомляється у прес-службі столичного метрополітену.
Завтра, можливо, обмежать вхід пасажирів на станціях «Олімпійська», «Палац спорту» та «Площа Льва Толстого» після закінчення футбольного матчу між «Динамо» (Київ) та «Львів».
Ці обмеження необхідні для безпеки перевезення вболівальників та уникнення скупчення людей на платформах.
У вихідні на честь Дня Києва запланували понад 20 різних заходів. У зв’язку з цим буде обмежено рух транспорту:
на площі ім. Івана Франка до перехрестя з вул. Ольгинською та вул. Станіславського.
25 травня з 5.30 до 17.30 буде перекрито маршрут: площа Перемоги — вул. Перемоги — розворот біля станції метро «Шулявська».
25 травня з 5.30 до 17.30 рух перекриють від вул. Хрещатик до бульвару Тараса Шевченка.
26 травня з 09.30 до 16.00 буде закрито напрямок: вул. Миколи Грінченка — вул. Кіровоградська — просп. Валерія Лобановського — вул. Андрія Головка — вул. Солом’янська — вул. Протасів Яр — вул. Миколи Грінченка.
26 травня з 08.00 до 15.00 буде перекрито маршрут: Майдан Незалежності — вул. Хрещатик — вул. Велика Васильківська — площа Льва Толстого — вул. Велика Васильківська — вул. Фізкультури — НСК «Олімпійський» — вул. Еспланадна — вул. Басейна — вул. Хрещатик — Майдан Незалежності.