У Києві на вихідні обмежать роботу метрополітену та перекриють вулиці. Фото: kiev.informator

https://racurs.ua/ua/n122348-u-kyievi-na-vyhidni-obmejat-robotu-metropolitenu-ta-perekryut-vulyci.html

Ракурс

Святкові заходи до Дня Києва стали причиною перекриття низки вулиць та можливих змін у роботі столичного метрополітену.

Loading...

Так, обмежать вхід на станції «Контрактова площа» та «Виставковий центр» після проведення святкових концертів. Про це повідомляється у прес-службі столичного метрополітену.

Завтра, можливо, обмежать вхід пасажирів на станціях «Олімпійська», «Палац спорту» та «Площа Льва Толстого» після закінчення футбольного матчу між «Динамо» (Київ) та «Львів».

Ці обмеження необхідні для безпеки перевезення вболівальників та уникнення скупчення людей на платформах.

У вихідні на честь Дня Києва запланували понад 20 різних заходів. У зв’язку з цим буде обмежено рух транспорту: