В США регулятор одобрил самое дорогое в истории человечества лекарство. Фото: Легкополезно

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Ракурс

В США регуляторы одобрили лекарство стоимостью 2,125 млн долл. Самое дорогое в истории лекарство создано для борьбы с редким расстройством, которое разрушает мышечный контроль и убивает почти всех больных за несколько лет.

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Лекарство Novartis от швейцарского производителя является генной терапией от спинальной мышечной атрофии. Страшная болезнь настолько сильно ослабляет мышцы ребенка, что он не может двигаться, а затем глотать и дышать. Об этом сообщает Medical xpress.

Ежегодно в США болезнь поражает около 400 детей. Лекарство предназначено для детей в возрасте до двух лет и предназначено для больных любым из четырех типов страшной болезни. Терапия представляет из себя одноразовую инфузию, длительностью около часа.

Если лечение не сработает, компания-производитель готова предоставить частичную скидку, а также позволит страховщикам выплачивать его стоимость в течение пяти лет (по 425 тыс. долл. ежегодно).

Еще одним лекарством от этой болезни является Spinraza. Его стоимость составляет 750 тыс. долл. в первый год и затем 350 тыс. долл. на следующий. Однако, разрешенное в США лекарство нужно принимать каждые четыре месяца, а не одноразово.

Отметим, что мышечную атрофию позвоночника вызывает дефектный ген, который не позволяет организму выработать достаточное количество белка для нервов, контролирующих движения. В результате они стремительно отмирают.

Швейцарское лекарство Zolgensma от Novartis предоставляет здоровую копию дефектного гена. Благодаря этому производится необходимый белок, и ребенок может нормально развиваться.

Сейчас рано говорить, излечивает ли лекарство эту болезнь навсегда. Однако, у детей, которые получили лекарство в первые полгода жизни отсутствуют симптомы болезни, хотя им уже 5−6 лет.

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