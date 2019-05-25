Агрессия России вынудила НАТО изменить военную стратегию. Фото: Информатор

https://racurs.ua/n122346-agressiya-rossii-vynudila-nato-izmenit-voennuu-strategiu.html

Ракурс

НАТО изменит свою военную стратегию впервые за последние десятилетия. Необходимость изменений обусловлена возрастающей ядерной угрозой со стороны РФ.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что новая военная стратегия необходима из-за новой обстановки в сфере безопасности. Об этом он рассказал немецкой газете Welt am Sonntag, передает издание Deutsche Welle.

Новая военная стратегия была принята на этой неделе группой военных экспертов. Говоря об угрозе Столтенберг, в частности, напомнил о новых вызовах, которые возникли в восточной и южной Европе.

Теперь Североатлантический альянс должен проявить свою обороноспособность и возможность обеспечения стабильности. Столтенберг отметил, что сила НАТО состоит в возможности изменяться при возникшей необходимости.

Новая стратегия предусматривает создание новых военных концепций, которые будут более эффективны, чем прежние. В 2014 году члены НАТО договорились об увеличении расходов на оборону до 2% ВВП. В этом году Германия решила увеличить эти показатели до 1,35% ВВП и не планирует остановиться на этом.

Столтенберг заявил, что организация должна также быть готовой к поддержке служб безопасности Афганистана. В частности, там необходимо оказать помощь правительству в восстановлении страны, которая страдает из-за радикальных исламистов из движения «Талибан».

Как ранее сообщал «Ракурс», НАТО пообещал расширить военную поддержку Украины. Предполагается продолжение обучения украинских военнослужащих, чтобы усилить их возможность защитить территорию государства.