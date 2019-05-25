Агресія Росії змусила НАТО змінити військову стратегію. Фото: Информатор

https://racurs.ua/ua/n122346-agresiya-rosiyi-zmusyla-nato-zminyty-viyskovu-strategiu.html

Ракурс

НАТО змінить свою військову стратегію вперше за останні десятиліття. Необхідність змін обумовлена ​​зростаючою ядерною загрозою з боку РФ.

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Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що нова військова стратегія необхідна через нову обстановку в сфері безпеки. Про це він розповів німецькій газеті Welt am Sonntag, передає видання Deutsche Welle.

Нова військова стратегія була прийнята на цьому тижні групою військових експертів. Говорячи про загрозу Столтенберг, зокрема, нагадав про нові виклики, які виникли в східній і південній Європі.

Тепер Північноатлантичний альянс повинен проявити свою обороноздатність і можливість забезпечення стабільності. Столтенберг зазначив, що сила НАТО полягає в можливості змінюватися у разі виникнення необхідності.

Нова стратегія передбачає створення нових військових концепцій, які будуть ефективнішими за попередні. У 2014 році члени НАТО домовилися про збільшення витрат на оборону до 2% ВВП. Цього року Німеччина вирішила збільшити ці показники до 1,35% ВВП і не планує зупинитися на цьому.

Столтенберг заявив, що організація повинна також бути готовою до підтримки служб безпеки Афганістану. Зокрема, там необхідно надати допомогу уряду у відновленні країни, яка страждає через радикальних ісламістів з руху «Талібан».

Як раніше повідомляв «Ракурс», НАТО пообіцяв розширити військову підтримку України. Передбачається продовження навчання українських військовослужбовців, щоб посилити їхню можливість захистити територію держави.