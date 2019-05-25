На Балі відбулось потужне виверження вулкана. Фото: Nagi/EPA

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Ракурс

На острові Балі в Індонезії цієї ночі відбулося потужне виверження вулкана Агунг. Найближчі дев’ять поселень біля підніжжя вулкана покриті попелом, а потоки лави розтіклися на 3 км від кратера вулкана.

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Через виверження вулкана місцевій владі довелося скасувати п’ять рейсів з острова. Літаки, які повинні були прибути в міжнародний аеропорт острова перенаправили в інші аеропорти. Однак, рівень небезпеки в районі Агунга влада країни підвищувати не стала. Про це повідомляє видання Тhe guardian.

Поки жодних даних про потерпілих або загиблих в результаті виверження немає. За оцінкою Агентства із запобігання стихійних лих Індонезії, видовищне природне явище тривало близько п’яти хвилин.

Here’s the moment a volcano erupted over night in Bali, potentially causing havoc for Australian travellers. #9Newspic.twitter.com/ZbD3NuZJIG — Nine News Australia (@9NewsAUS) 24 мая 2019 г.

Як відомо, раніше в 2017 році цей вулкан просигналізував про свою активізації потужним викидом попелу. Тоді місцева влада повідомила, що жителям не можна наближатися до кратера вулкана ближче, ніж на 4 км.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в березні на Камчатці прокинулися два вулкани. Шивелуч і Каримський випустили стовп попелу заввишки близько 10 км.