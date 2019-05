На острові Балі в Індонезії цієї ночі відбулося потужне виверження вулкана Агунг. Найближчі дев’ять поселень біля підніжжя вулкана покриті попелом, а потоки лави розтіклися на 3 км від кратера вулкана.

Через виверження вулкана місцевій владі довелося скасувати п’ять рейсів з острова. Літаки, які повинні були прибути в міжнародний аеропорт острова перенаправили в інші аеропорти. Однак, рівень небезпеки в районі Агунга влада країни підвищувати не стала. Про це повідомляє видання Тhe guardian.

Поки жодних даних про потерпілих або загиблих в результаті виверження немає. За оцінкою Агентства із запобігання стихійних лих Індонезії, видовищне природне явище тривало близько п’яти хвилин.

Here’s the moment a volcano erupted over night in Bali, potentially causing havoc for Australian travellers. #9Newspic.twitter.com/ZbD3NuZJIG