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Ракурс
На Балі відбулось потужне виверження вулкана. Фото: Nagi/EPA

На Балі відбулось потужне виверження вулкана (ВІДЕО)

25 тра 2019, 08:59
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На острові Балі в Індонезії цієї ночі відбулося потужне виверження вулкана Агунг. Найближчі дев’ять поселень біля підніжжя вулкана покриті попелом, а потоки лави розтіклися на 3 км від кратера вулкана.

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Через виверження вулкана місцевій владі довелося скасувати п’ять рейсів з острова. Літаки, які повинні були прибути в міжнародний аеропорт острова перенаправили в інші аеропорти. Однак, рівень небезпеки в районі Агунга влада країни підвищувати не стала. Про це повідомляє видання Тhe guardian.

Поки жодних даних про потерпілих або загиблих в результаті виверження немає. За оцінкою Агентства із запобігання стихійних лих Індонезії, видовищне природне явище тривало близько п’яти хвилин.

Як відомо, раніше в 2017 році цей вулкан просигналізував про свою активізації потужним викидом попелу. Тоді місцева влада повідомила, що жителям не можна наближатися до кратера вулкана ближче, ніж на 4 км.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в березні на Камчатці прокинулися два вулкани. Шивелуч і Каримський випустили стовп попелу заввишки близько 10 км.


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