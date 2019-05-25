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Ракурс
На Бали произошло мощное извержение вулкана. Фото: Nagi/EPA

На Бали произошло мощное извержение вулкана (ВИДЕО)

25 мая 2019, 08:59
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На острове Бали в Индонезии этой ночью произошло мощное извержение вулкана Агунг. Ближайшие девять поселений у подножия вулкана покрыты пеплом, а потоки лавы растеклись на 3 км от кратера вулкана.

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Из-за извержения вулкана местным властям пришлось отменить пять рейсов из острова. Самолеты, которые должны были прибыть в международный аэропорт острова перенаправили в другие аэропорты. Однако, уровень опасности в районе Агунга власти страны повышать не стали. Об этом сообщает издание Тhe guardian.

Пока никаких данных о пострадавших или погибших в результате извержения нет. По оценке Агентства по предотвращению стихийных бедствий Индонезии, зрелищное природное явление продолжалось около пяти минут.

Как известно, ранее в 2017 году этот вулкан просигнализировал о своей активизации мощным выбросом пепла. Тогда местные власти сообщили, что жителям нельзя приближаться к кратеру вулкана ближе, чем на 4 км.

Как ранее сообщал «Ракурс», в марте на Камчатке проснулись два вулкана. Шивелуч и Каримский выпустили столб пепла высотой около 10 км.


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