На Бали произошло мощное извержение вулкана. Фото: Nagi/EPA

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Ракурс

На острове Бали в Индонезии этой ночью произошло мощное извержение вулкана Агунг. Ближайшие девять поселений у подножия вулкана покрыты пеплом, а потоки лавы растеклись на 3 км от кратера вулкана.

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Из-за извержения вулкана местным властям пришлось отменить пять рейсов из острова. Самолеты, которые должны были прибыть в международный аэропорт острова перенаправили в другие аэропорты. Однако, уровень опасности в районе Агунга власти страны повышать не стали. Об этом сообщает издание Тhe guardian.

Пока никаких данных о пострадавших или погибших в результате извержения нет. По оценке Агентства по предотвращению стихийных бедствий Индонезии, зрелищное природное явление продолжалось около пяти минут.

Here’s the moment a volcano erupted over night in Bali, potentially causing havoc for Australian travellers. #9Newspic.twitter.com/ZbD3NuZJIG — Nine News Australia (@9NewsAUS) 24 мая 2019 г.

Как известно, ранее в 2017 году этот вулкан просигнализировал о своей активизации мощным выбросом пепла. Тогда местные власти сообщили, что жителям нельзя приближаться к кратеру вулкана ближе, чем на 4 км.

Как ранее сообщал «Ракурс», в марте на Камчатке проснулись два вулкана. Шивелуч и Каримский выпустили столб пепла высотой около 10 км.