На острове Бали в Индонезии этой ночью произошло мощное извержение вулкана Агунг. Ближайшие девять поселений у подножия вулкана покрыты пеплом, а потоки лавы растеклись на 3 км от кратера вулкана.

Из-за извержения вулкана местным властям пришлось отменить пять рейсов из острова. Самолеты, которые должны были прибыть в международный аэропорт острова перенаправили в другие аэропорты. Однако, уровень опасности в районе Агунга власти страны повышать не стали. Об этом сообщает издание Тhe guardian.

Пока никаких данных о пострадавших или погибших в результате извержения нет. По оценке Агентства по предотвращению стихийных бедствий Индонезии, зрелищное природное явление продолжалось около пяти минут.

Here’s the moment a volcano erupted over night in Bali, potentially causing havoc for Australian travellers. #9Newspic.twitter.com/ZbD3NuZJIG