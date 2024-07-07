В Италии началось извержение вулкана Этна, фото: afarTV

https://racurs.ua/n197067-vulkan-etna-vybrosil-pyatikilometrovyy-stolb-pepla-video.html

Ракурс

В Італії на острові Сицилія напередодні увечері почалося чергове виверження вулкана Етна.

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В ході виверження вулкан викинув шлейф лави та п’ятикілометровий стовп попелу. Про це сьогодні, 7 липня, повідомило італійське агентство ANSA.

Зазначається, що викинуті вулканом попіл та лапілі (дрібні шматочки затверділої в польоті лави) нагадували височенну колону.

Попіл розлетівся над сусідньою з Етною Катанією, але повітряний простір аеропорту цього сицилійського міста не був закритий, як це було під час деяких нещодавніх вивержень.

Вулкан також вивергнув свіжий потік лави.

Італійський Національний інститут геофізики та вулканології заявив, що це був останній «пароксизм» у новій фазі вулканічної активності Етни, яка розпочалася минулого року. Нещодавно в INGV заявили, що знайшли «серце» вулкану, яке підживлює його активність, і що «енергія всередині вулкану зростає".

Джерело: ANSA