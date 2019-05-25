Погода в Украине 26 мая порадует солнцем и теплом, в некоторых областях продолжатся дожди. Фото: Ракурс

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Погода в Украине 26 мая принесет части украинцев тепло и солнце. Дожди прекратятся в большинстве центральных, южных и западных областях.

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Пасмурная погода останется только на востоке страны и в отдельных областях на западе и центре государства. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 26 мая прогнозируется теплая и солнечная. Жителей столицы ожидает переменная облачность. Температура ночью 13−15° тепла, днем 22−24° тепла.

Во Львове 26 мая ожидается дождь и гроза. Ночью температура воздуха 9−11° тепла, днем 20−22° тепла.

В Одессе завтра без осадков. Одесситов ждет теплая погода и переменная облачность. Температура воздуха ночью 14−16° тепла, днем столбики термометров покажут 23−25° выше нуля.

В Днепре 26 мая ожидается дождь с грозой и незначительное похолодание. Ночью температура воздуха составит 13−15° выше нуля, днем ожидается 22−24° тепла.

В Харькове 26 мая синоптики обещают осадки, днем ощутимо похолодает. В течение суток будет идти дождь с грозой. Температура ночью 13−15° тепла, днем 20−22° выше нуля по Цельсию.

В Карпатах завтра ожидается солнце и тепло. Температура воздуха ночью 10−12° тепла, днем 21−23° выше нуля.

Магнитные бури в Киеве 26 мая не предвидятся. В течение дня возможны небольшие возмущения магнитного поля Земли.