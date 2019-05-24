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Ракурс
В Киеве сильный ливень затопил улицы. Фото: instagram/tatiana__grubnyk

В Киеве сильный ливень затопил улицы (ФОТО, ВИДЕО)

24 мая 2019, 16:19
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Сильный ливень в Киеве стал причиной затопления некоторых улиц и даже перехода в метро.

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Последствия непогоды ярче всего выражены в Святошинском районе столицы. Так, вода залила площадь героев Бреста возле станции метро «Святошин».

Переход в метро. Фото: Киев.дтп

Также из-за ливней вода залила проезжую часть и некоторые тротуары микрорайона. Спускаясь под мост машины вынуждены преодолевать «реку» из осадков, которые достигают середины голос автомобилей.

Киевляне вынуждены переходить залитые водой дороги, чтобы добраться до единственного прохода метро. Второй выход закрыли на ремонт.

#киев #святошино

Публикация от Татьяна (@tatiana__grubnyk)

Отметим, что Государственная служба чрезвычайных ситуаций в столице предупреждает киевлян о продолжении дождя. Завтра также ожидается шквальной ветер.

Как ранее сообщал «Ракурс», на западе Украины сильное наводнение. Потоки воды разрушили мост и залили дома. В одном из населенных пунктов пропал 10-летний ребенок, которого в последствии нашли погибшим.

Источник: Ракурс


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