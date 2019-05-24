Досрочные выборы будут стоить украинцам 300–400 млн долл. США

https://racurs.ua/n122326-v-nacbanke-rasskazali-vo-skolko-oboydutsya-dosrochnye-vybory.html

Ракурс

В Национальном банке Украины (НБУ) рассказали, в какую сумму украинским налогоплательщикам обойдутся нынешние парламентские выборы.

Loading...

По мнению заместителя председателя совета Национального банка Украины Тимофея Милованова, речь идет о сумме в размере 300−400 млн долл. США. Об этом он заявил в сообщении на своей странице в социальной сети Фейсбук.

По его словам, такая значительная сумма возникнет в связи с тем, что в этой ситуации Украине придется занимать средства под другие, более высокие проценты.

Кроме того, в мире есть предчувствие наступления глобального экономического кризиса, отмечает Милованов.

Когда наступит кризис, стоимость денег для Украины вырастет в разы. Сейчас мы берем под 8−10% в долларах, а будем под 30%, — отмечает чиновник.

Милованов подчеркивает, что макроэкономическая стабильность, структурные реформы, технократическое правительство и программа сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) критически важны для Украины. Чиновник отмечает что возможности быстро запустить экономику Украины нет.

По его мнению, если не удастся удержать макроэкономическую стабильность, ситуация будет развиваться по негативному сценарию, который предусматривает падение курса гривны, потерю рабочих мест и закрытия предприятий.

Напомним, недавно СМИ сообщали, что миссия МВФ значительно сократила график своего визита в Украину из-за роспуска парламента и последних кадровых назначений нового президента. Впоследствии во Всемирном банке сообщили, что переговоры Украины с МВФ могут возобновиться осенью после выборов в парламент.