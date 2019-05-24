Дострокові вибори коштуватимуть українцям 300–400 млн дол. США

https://racurs.ua/ua/n122326-u-nacbanku-rozpovily-u-skilky-obiydutsya-dostrokovi-vybory.html

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У Національному банку України (НБУ) розповіли, в яку суму українським платникам податків обійдуться цьогорічні парламентські вибори.

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На думку заступника голови ради Національного банку України Тимофія Мілованова, йдеться про суму в розмірі 300−400 млн дол. США. Про це він заявив у повідомленні на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

За його словами, така значна сума виникне у зв’язку з тим, що в цій ситуації Україні доведеться позичати кошти під інші, більш високі відсотки.

Крім того, у світі є передчуття настання глобальної економічної кризи, наголошує Мілованов.

Коли настане криза, вартість грошей для України зросте в рази. Зараз ми беремо під 8−10% в доларах, а будемо під 30%, — зазначає чиновник.

Мілованов наголошує, що макроекономічна стабільність, структурні реформи, технократичний уряд та програма співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) критично важливі для України. Чиновник зазначає що можливості швидко запустити економіку України немає.

На його думку, якщо не вдасться втримати макроекономічну стабільність, ситуація буде розвиватися за негативним сценарієм, котрий передбачає падіння курсу гривні, втрату робочих місць та закриття підприємств.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомляли, що місія МВФ значно скоротила графік свого візиту до України через розпуск парламенту та останні кадрові призначення нового президента. Згодом у Всесвітньому банку повідомили, що перемовини України з МВФ можуть поновитися восени після виборів до парламенту.