Епіфаній та Філарет. Фото:

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Синод Православної церкви України на сьогоднішньому засіданні в Софії Київській не переконав почесного патріарха Філарета в тому, що Українська православна церква Київського патріархату припинила діяльність, коли увійшла до складу ПЦУ

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На синоді обговорили ситуацію, яка склалася в Православній церкві України, мова йшла про заяви Філарета про те, що існує Київський патріархат та його не зняли з реєстрації. Про це на брифінгу зазначив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній.

Хоча всі ми намагалися переконати, довести, що зараз юридично і фактично вже немає УПЦ КП — Київський патріархат ліг в основу єдиної помісної православної церкви. Тому певною мірою ми дискутували, розмовляли, переконували, але всі побачили, що святіший патріарх Філарет, на жаль, залишається утверджений у своїй думці, — повідомив він.

Епіфаній запевнив, що у нього немає особистого конфлікту з Філаретом й заявив про конфлікт ієрарха з усією ПЦУ. Предстоятель наголосив, що Філарета не каратимуть за його заяви та дії.

Ці заяви є заявами одного з ієрархів єдиної помісної православної церкви, які не мають абсолютно підтримки ні з боку архієреїв, ні з боку духовенства, ні з боку українського народу, — запевнив митрополит.

Натомість Почесний патріарх Української православної церкви Філарет після синоду заявив, що на Епіфанія впливають промосковські сили, які налаштовані зруйнувати Київський патріархат. Священнослужитель додав, що є прихильником ПЦУ, але вважає, що всередині має зберегтися Київський патріархат. За словами Філарета, він є гарантом незалежності української церкви.

Що цікаво, на нашого предстоятеля митрополита Епіфанія впливають антиукраїнські, промосковські сили. Тому через це ухвалюються негативні рішення. Я вам колись скажу, хто такі промосковські сили. Я їх відчуваю. Якщо треба, скажу по іменах. Але зараз не скажу, — зазначив Філарет.

Нагадаємо, предстоятель ПЦУ Епіфаній скликав синод, аби оцінити поточний стан справ у церкві, а також, можливо, обговорити заяви патріарха Філарета про те, що в українській церкві стався розкол.