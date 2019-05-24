Відставка Гройсмана: заява вже в Раді. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n122325-vidstavka-groysmana-zayava-vje-v-radi.html

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Володимир Гройсман, прем'єр-міністр країни, остаточно вирішив піти у відставку: у Верховній Раді напередодні було зареєстровано відповідну заяву.

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Відставку Гройсмана ще має погодити президент Володимир Зеленський, підписавши подання на звільнення, повідомила сьогодні прес-секретар апарату Ради Ірина Кармелюк у коментарі УНН.

Водночас нинішній склад Кабінету міністрів буде виконувати свої обов’язки до обрання наступного.

За кадрові зміни в уряді раніше висловився президент. Зеленський запропонував нинішнім чиновникам самим написати заяви про звільнення, стверджуючи, що народ оцінить такі дії. Після цього Гройсман заявив, що йде у відставку.