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Відставка Гройсмана: заява вже в Раді. Фото: УП

Відставка Гройсмана: заява вже в Раді

24 тра 2019, 15:39
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Володимир Гройсман, прем'єр-міністр країни, остаточно вирішив піти у відставку: у Верховній Раді напередодні було зареєстровано відповідну заяву.

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Відставку Гройсмана ще має погодити президент Володимир Зеленський, підписавши подання на звільнення, повідомила сьогодні прес-секретар апарату Ради Ірина Кармелюк у коментарі УНН.

Водночас нинішній склад Кабінету міністрів буде виконувати свої обов’язки до обрання наступного.

За кадрові зміни в уряді раніше висловився президент. Зеленський запропонував нинішнім чиновникам самим написати заяви про звільнення, стверджуючи, що народ оцінить такі дії. Після цього Гройсман заявив, що йде у відставку.


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