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Відставка Гройсмана: заява вже в Раді. Фото: УП
Відставка Гройсмана: заява вже в Радіhttps://racurs.ua/ua/n122325-vidstavka-groysmana-zayava-vje-v-radi.htmlРакурс
Володимир Гройсман, прем'єр-міністр країни, остаточно вирішив піти у відставку: у Верховній Раді напередодні було зареєстровано відповідну заяву.
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Відставку Гройсмана ще має погодити президент Володимир Зеленський, підписавши подання на звільнення, повідомила сьогодні прес-секретар апарату Ради Ірина Кармелюк у коментарі УНН.
Водночас нинішній склад Кабінету міністрів буде виконувати свої обов’язки до обрання наступного.
За кадрові зміни в уряді раніше висловився президент. Зеленський запропонував нинішнім чиновникам самим написати заяви про звільнення, стверджуючи, що народ оцінить такі дії. Після цього Гройсман заявив, що йде у відставку.
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