Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Отставка Гройсмана: заявление уже в Раде. Фото: УП

Отставка Гройсмана: заявление уже в Раде

24 мая 2019, 15:39
999

Владимир Гройсман, премьер-министр страны, окончательно решил уйти в отставку: в Верховной Раде накануне было зарегистрировано соответствующие заявление.

Loading...

Отставку Гройсмана еще должен согласовать президент Владимир Зеленский, подписав представление на увольнение, сообщила сегодня пресс-секретарь аппарата Рады Ирина Кармелюк в комментарии УНН.

В то же время нынешний состав Кабинета министров будет выполнять свои обязанности до избрания следующего.

За кадровые изменения в правительстве ранее высказался президент. Зеленский предложил нынешним чиновникам самим написать заявления об увольнении, утверждая, что народ оценит такие действия. После этого Гройсман заявил, что уходит в отставку.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости

«Кузница на Рыбальском»: два производства зарегистрировало ГБР по заявлениям Портнова

Госбюро расследований зарегистрировало два уголовных производства по заявлениям бывшего заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича. Эти производства касаются судостроительного предприятия «Кузница на Рыбальском»

Новости Украины
16:57

Дело Гандзюк: Мангер заявил, что прошел проверку на полиграфе (ДОКУМЕНТ)

Председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер заявил, что прошел проверку на полиграфе в херсонском частном центре. В Генеральной прокуратуре заявили, что следствие не может принять во внимание эти результаты

Правовые новости
15:03
Новости партнеров
Загрузка...