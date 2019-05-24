Отставка Гройсмана: заявление уже в Раде. Фото: УП

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Владимир Гройсман, премьер-министр страны, окончательно решил уйти в отставку: в Верховной Раде накануне было зарегистрировано соответствующие заявление.

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Отставку Гройсмана еще должен согласовать президент Владимир Зеленский, подписав представление на увольнение, сообщила сегодня пресс-секретарь аппарата Рады Ирина Кармелюк в комментарии УНН.

В то же время нынешний состав Кабинета министров будет выполнять свои обязанности до избрания следующего.

За кадровые изменения в правительстве ранее высказался президент. Зеленский предложил нынешним чиновникам самим написать заявления об увольнении, утверждая, что народ оценит такие действия. После этого Гройсман заявил, что уходит в отставку.