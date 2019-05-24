При подписании меморандума, фото: телеканал «Прямий»

https://racurs.ua/n122323-bpp-solidarnost-i-oo-solidarnoe-delo-obschin-podpisali-memorandum-video.html

Ракурс

Блок Петра Порошенко «Солидарность» и общественная организация «Солидарное дело общин» подписали меморандум.

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Торжественное подписание состоялось во время форума «Солидарного дела общин».

Со стороны общественной организации меморандум подписала глава управления «Солидарного дела общин» Антонина Бузила, со стороны «Солидарности» — руководитель секретариата партии народный депутат Максим Саврасов.

Саврасов отметил, что представит этот меморандум на подготовительном съезде своей партии.

Я считаю, что мы сделали правильное дело, — отметил Саврасов.

Сегодняшний форум также посетил экс-президент Украины Петр Порошенко. В своем выступлении он призвал все демократические силы объединиться для участия в парламентских выборах, а также подчеркнул необходимость создания новой партии с новым названием и новой командой.

В частности, во время форума прозвучала инициатива переименовать «Солидарность» на «Европейскую солидарность».

Напомним, Порошенко сегодня заявил, что указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента является неконституционным. Экс-президент также сообщил, что его политсила будет участвовать в парламентских выборах.