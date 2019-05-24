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Ракурс
Мангер заявил, что прошел проверку на полиграфе. Фото:

Дело Гандзюк: Мангер заявил, что прошел проверку на полиграфе (ДОКУМЕНТ)

24 мая 2019, 15:03
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Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер заявил, что прошел проверку на полиграфе в одном из частных центров Херсона.

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Процедура длилась примерно четыре часа, можно было отвечать только «да» или «нет». Чиновник уверяет, что устройство показало его непричастность к убийству активистки Екатерины Гандзюк. Об этом Мангер написал 24 мая на собственной странице в Facebook.

Итак, полиграф (он же детектор лжи) пройден. Ответы на самые болезненные вопросы, интересующие общественность, предоставлены. Знал ли я о том, что планируется нападение на Екатерину Гандзюк? — нет. Я когда-либо участвовал в этих ужасных действиях? — нет. Знаю ли я, где заказчик? — нет. Полиграф показал: эти и другие ответы — правдивые. На днях я прошел эту процедуру, которую проводила эксперт-полиграфолог Всеукраинской ассоциации полиграфологов, психолог Татьяна Пономарева, — говорится в сообщении.

Мангер добавил, что ответил «нет» на вопрос о том, причастен ли он к организации нападения на Екатерину Гандзюк.

Документ: Владислав Мангер в Facebook

Документ: Владислав Мангер в Facebook

Документ: Владислав Мангер в Facebook

Вместе с тем спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Facebook сообщил, что следователи не примут во внимание результаты прохождения Мангером полиграфа. Лысенко пояснил, что суд постановил Мангеру пройти судебную психологическую экспертизу с применением компьютерного полиграфа. Эту экспертизу должны были провести специалисты Министерства юстиции Украины. Спикер ГП отметил, что Мангер прошел исследования по собственной инициативе.

Напомним, 7 мая в деле Гандзюк Генеральная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пятерых лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть общественной активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Источник: Ракурс


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