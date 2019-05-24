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Ракурс
Митрополит Епифаний, фото: Администрация президента Украины

Епифаний: священнослужитель имеет право на участие только в местных выборах (ВИДЕО)

24 мая 2019, 14:44
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Священный синод православной церкви Украины (ПЦУ) запретил архиереям и клирикам участвовать в выборах, которые противоречат сану.

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Об этом на брифинге по результатам сегодняшнего заседания синода сообщил глава ПЦУ митрополит Епифаний.

По его словам, особенно этот запрет касается выборов в Верховную Раду.

Митрополит отметил, что священнослужители имеют право участвовать только в выборах на местном уровне. То есть, с благословения того или иного архиерея священнослужитель имеет право принять участие в выборах в городской совет, поселковую или территориальную общины.

Священнослужитель … может занимать по благословению архиерея только ту должность, которая не является должностью постоянной, — отметил Епифаний.

Напомним, недавно почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что считает Епифания несамостоятельным в вопросах руководства церковью. Комментируя это заявление, митрополит отметил, что ПЦУ базируется на демократических принципах, поэтому он, как глава церкви, не может самостоятельно принимать определенные решения, в частности не может самостоятельно изменять устав.

Источник: Ракурс


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