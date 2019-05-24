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Съезд БПП: партия Порошенко представит обновленную программу 31 мая. Фото: president.gov.ua

Съезд БПП: партия Порошенко представит обновленную программу 31 мая (ВИДЕО)

24 мая 2019, 14:38
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Съезд партии «Блок Петра Порошенко» состоится 31 мая. На нем представят новую программу БПП в связи с парламентскими выборами.

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Партия БПП собралась сегодня в Киеве на форуме общественной организации «Солидарное дело общин». Во время мероприятия сам лидер политсилы Петр Порошенко объявил об ожидаемом ребрендинге.

Сегодняшние обсуждения войдут в новую программу. Наша политсила приняла решение участвовать в выборах в Верховную Раду. Мы не боимся выборов, хотя у нас впереди тяжелая работа в оппозиции, — добавил экс-президент.

Порошенко анонсировал, что произойдет обновление идеологии и руководящего состава партии, а также в нее войдут представители общественности, волонтеры и добровольцы, «которые способны эффективно действовать в новых условиях».

Политик также призвал демократические силы к объединению перед внеочередными выборами Рады.

Иначе будет другой сценарий: люди, которые будут голосовать за демократию, не пройдут, а эти голоса пойдут нашим оппонентам, — отметил Порошенко.

По данным СМИ, партия БПП собирается изменить и свое название, став «Европейской солидарностью».

Как известно, новый президент Владимир Зеленский распустил Верховную Раду восьмого созыва и назначил внеочередные парламентские выборы, которые состоятся через два месяца — 21 июля. Сегодня, 24 мая, стартовала избирательная кампания досрочных выборов.

Источник: Ракурс


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