Съезд БПП: партия Порошенко представит обновленную программу 31 мая. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n122320-sezd-bpp-partiya-poroshenko-predstavit-obnovlennuu-programmu-31-maya-video.html

Ракурс

Съезд партии «Блок Петра Порошенко» состоится 31 мая. На нем представят новую программу БПП в связи с парламентскими выборами.

Loading...

Партия БПП собралась сегодня в Киеве на форуме общественной организации «Солидарное дело общин». Во время мероприятия сам лидер политсилы Петр Порошенко объявил об ожидаемом ребрендинге.

Сегодняшние обсуждения войдут в новую программу. Наша политсила приняла решение участвовать в выборах в Верховную Раду. Мы не боимся выборов, хотя у нас впереди тяжелая работа в оппозиции, — добавил экс-президент.

Порошенко анонсировал, что произойдет обновление идеологии и руководящего состава партии, а также в нее войдут представители общественности, волонтеры и добровольцы, «которые способны эффективно действовать в новых условиях».

Политик также призвал демократические силы к объединению перед внеочередными выборами Рады.

Иначе будет другой сценарий: люди, которые будут голосовать за демократию, не пройдут, а эти голоса пойдут нашим оппонентам, — отметил Порошенко.

По данным СМИ, партия БПП собирается изменить и свое название, став «Европейской солидарностью».

Как известно, новый президент Владимир Зеленский распустил Верховную Раду восьмого созыва и назначил внеочередные парламентские выборы, которые состоятся через два месяца — 21 июля. Сегодня, 24 мая, стартовала избирательная кампания досрочных выборов.