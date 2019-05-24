Кадр из сериала «Слуга народа», фото: My-hit

https://racurs.ua/n122319-rossiyskaya-it-kompaniya-priobrela-prava-na-serial-sluga-naroda-smi.html

Ракурс

Известная российская IT-компания «Яндекс», сервисы которой заблокированы в Украине, приобрела права на сериал «Слуга народа».

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Ожидается, что сериал больше не будет доступен для бесплатного просмотра на YouTube. Пользователи интернета смогут увидеть его на заблокированном в Украине ресурсе «Кинопоиск», где сериал будет доступен по подписке. Об этом сообщает российское издание «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Отмечается, что сначала в «Яндексе» изданию сообщили о приобретении эксклюзивных прав на сериал, однако впоследствии уточнили, что приобретенные права не являются эксклюзивными, однако «Кинопоиск» пока является единственной российской площадкой, где транслируют «Слугу народа». Представитель «Яндекса» заметил, что другие компании, по желанию, также могут приобрести права на этот сериал.

Агентству «Интерфакс-Украина» в студии «Квартал 95» сообщили, что права на сериал «Яндекса» продали не они, а шведская компании Eccho Rights, которая осуществляет зарубежную дистрибуцию нескольких проектов «Квартала 95».

Напомним, вчера сообщалось, что сериал «Слуга народа» оказался недоступен на Youtube.