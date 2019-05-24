Кадр з серіалу «Слуга народу», фото: My-hit

https://racurs.ua/ua/n122319-rosiyska-it-kompaniya-prydbala-prava-na-serial-sluga-narodu-zmi.html

Ракурс

Відома російська IT-компанія «Яндекс», сервіси котрої заблоковані в Україні, придбала права на серіал «Слуга народу».

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Очікується, що серіал більше не буде доступний для безкоштовного перегляду на YouTube. Користувачі інтернету зможуть побачити його на заблокованому в Україні ресурсі «Кинопоиск», де серіал буде доступний за підпискою. Про це повідомляє російське видання «Ведомости» з посиланням на представника компанії.

Зазначається, що спочатку в «Яндексі» виданню повідомили про придбання ексклюзивних прав на серіал, проте згодом уточнили, що придбані права не є ексклюзивними, проте «Кинопоиск» наразі є єдиним російським майданчиком, де транслюють «Слугу народу». Представник «Яндекса» зауважив, що інші компанії, за бажанням, також можуть придбати права на цей серіал.

Агентству «Інтерфакс-Україна» у студії «Квартал 95» повідомили, що права на серіал «Яндексу» продали не вони, а шведська компанії Eccho Rights, котра здійснює закордонну дистрибуцію кількох проектів «Кварталу 95».

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що серіал «Слуга народу» став недоступним на Youtube.