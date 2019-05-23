Росіянам вимкнули серіал «Слуга народу», фото — кадр із серіалу

https://racurs.ua/ua/n122299-rosiyanam-vymknuly-serial-sluga-naroda.html

Ракурс

Серіал «Слуга народу», головну роль в якому зіграв президент України Володимир Зеленський, виявився недоступний на Youtube.

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«Це тимчасовий захід», — розповів «Відомостям» Сергій Пушкін, digital-директор «Студії 95», яка є правовласником серіалу.

Серіал знову буде доступний, щойно ми врегулюємо юридичні питання. Сподіваємося, що це швидко вирішиться, — зазначив він.

Про які саме питання йдеться, Пушкін не уточнив. Увечері 23 травня серіал «Слуга народу» був недоступним на сервісі не тільки російським глядачам, але й усій аудиторії Youtube, проте його можна було переглянути на сайті каналу «1+1».

Серіал «Слуга народу» складається з трьох сезонів (всього 51 серія). Прем'єра третього сезону відбулася напередодні першого туру президентських виборів в Україні — 27 березня. В основі серіалу — історія про звичайного вчителя історії Василя Голобородька (його зіграв Зеленський), який на хвилі популярності відеоролика з ним в інтернеті став президентом України.

В Україні серіал подивилися більше 20 млн глядачів, а на офіційному YouTube-каналі «Кварталу 95» — 98 млн чоловік. У 2017 році права на його показ купив Netflix.

Шоумен Зеленський здобув перемогу в другому турі президентських виборів, який відбувся 21 квітня. Він набрав 73,22% голосів, його суперник — попередній президент країни Петро Порошенко — отримав 24,45% голосів.

Президент Зеленський призначив на відповідальні посади у своїй адміністрації декількох осіб, причетних до створення серіалу «Слуга народу», а керівника студії «Квартал 95» Івана Баканова — першим заступником голови СБУ.