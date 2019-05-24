З’їзд БПП: партія Порошенка представить оновлену програму 31 травня. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n122320-z-yizd-bpp-partiya-poroshenka-predstavyt-onovlenu-programu-31-travnya-video.html

Ракурс

З’їзд партії «Блок Петра Порошенка» відбудеться 31 травня. На ньому представлять нову програму БПП до парламентських виборів.

Loading...

Партія БПП зібралася сьогодні в Києві на форумі громадської організації «Солідарна справа громад». Під час заходу сам лідер політсили Петро Порошенко оголосив про очікуваний ребрендинг.

Сьогоднішні обговорення увійдуть до нової програми. Наша політсила ухвалила рішення брати участь у виборах до Верховної Ради. Ми не боїмося виборів, хоча в нас попереду важка робота в опозиції, — додав екс-президент.

Порошенко анонсував, що відбудеться оновлення ідеології та керівного складу партії, а також до неї увійдуть представники громадськості, волонтери і добровольці, «які здатні ефективно діяти у нових умовах».

Політик також закликав демократичні сили до об'єднання перед позачерговими виборами до Ради.

Інакше буде інший сценарій: люди, які голосуватимуть за демократію, не пройдуть, а ці голоси підуть нашим опоненти, — зазначив Порошенко.

За даними ЗМІ, партія БПП збирається змінити і свою назву, ставши «Європейською солідарністю».

Як відомо, новий президент Володимир Зеленський розпустив Верховну Раду восьмого скликання та призначив позачергові парламентські вибори, які відбудуться за два місяці — 21 липня. Сьогодні, 24 травня, стартувала виборча кампанія дострокових виборів.