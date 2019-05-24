Порошенко розкритикував розпуск Ради. Фото: Порошенко в Twitter

https://racurs.ua/ua/n122318-ukaz-zelenskogo-pro-rozpusk-verhovnoyi-rady-ie-nekonstytuciynym-poroshenko.html

Ракурс

Указ президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради незаконний.

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Про неконституційність цього указу заявив екс-президент Петро Порошенко. Про це політик заначив 24 травня на форумі громадської організації «Солідарна справа громад» у Києві, повідомляється на сторінці п’ятого президента України у Twitter.

Я цілком розумію бажання нового президента мати нову Верховну Раду. Однак, є Конституція, і демократія — це процедура і порядок. Інакше — хаос. Указ нового президента про розпуск парламенту — абсолютно неконституційний, — заявив Порошенко на форумі.

Екс-президент наголосив, що на порушеннях Конституції не можна будувати державу. При цьому Порошенко додав, що його партія братиме участь у виборах до парламенту дев’ятого скликання. Колишній глава держави заявив, що його команду чекає «важка робота в опозиції».

Раніше повідомлялося, що 23 травня до Верховного суду надійшло дві позовні заяви про визнання протиправним та нечинним указу президента України від 21 травня 2019 року № 303/2019. Дві фізичні особи, імена яких не повідомляються, просять визнати незаконним указ Володимира Зеленського «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський своїм указом розпустив Верховну Раду восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня 2019 року. Днями нинішній депутатський склад парламенту відмовився голосувати за те, щоб внести на розгляд законопроект президента Володимира Зеленського, у якому пропонувалося скасувати мажоритарну систему виборів до Ради. У п’ятницю, 24 травня, стартувала виборча кампанія дострокових виборів до Верховної Ради.