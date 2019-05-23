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Верховний суд отримав два позови щодо законності розпуску Ради, фото — Дзеркало тижня

Верховний суд отримав два позови щодо законності розпуску Ради

23 тра 2019, 19:06
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До Верховного суду 23 травня надійшло дві позовні заяви про визнання протиправним та нечинним указу президента України від 21 травня 2019 року № 303/2019.

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Дві фізичні особи, імена яких не повідомляються, просять визнати незаконним указ Володимира Зеленського «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів».

Справи зареєстровано за номерами 9901/275/19 і 9901/278/19, повідомляє «Судова влада».

Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України суддя протягом п’яти днів з дня подання позовної заяви постановляє ухвалу про наступні процесуальні дії.

Таким чином, у Верховному Суді знаходиться дві позовні заяви з аналогічними вимогами. У суді пообіцяли інформувати про подальші процесуальні кроки у зазначених справах.

Нагадаємо, що про намір оскаржувати у Конституційному суді указ Зеленського про розпуск Ради раніше заявляв і спікер Ради Андрій Парубій.

Сьогодні указ про розпуск та призначення виборів на 21 липня було офіційно опубліковано. Як повідомили у ЦВК, виборчий процес стартує у п’ятницю, 24 травня. Крім того, у Центрвиборчкомі пояснювали, що у випадку початку виборчого процесу жодне рішення суду не може його зупинити.

Джерело: Ракурс


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