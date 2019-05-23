Верховный суд получил два иска о законности роспуска Рады, фото — Зеркало недели

https://racurs.ua/n122292-verhovnyy-sud-poluchil-dva-iska-o-zakonnosti-rospuska-rady.html

Ракурс

В Верховный суд 23 мая поступило два исковых заявления о признании противоправным и недействительным указа президента Украины от 21 мая 2019 года № 303/2019.

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Два физических лица, имена которых не сообщаются, просят признать незаконным указ Владимира Зеленского «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов».

Дела зарегистрированы под номерами 9901/275/19 и 9901/278/19, сообщает «Судова влада».

В соответствии с Кодексом административного судопроизводства Украины судья в течение пяти дней со дня подачи искового заявления выносит определение о следующих процессуальных действиях.

Таким образом, в Верховном суде находится два исковых заявления с аналогичными требованиями. В суде пообещали информировать о дальнейших процессуальных шагах в указанных делах.

Напомним, что о намерении обжаловать в Конституционном суде указ Зеленского о роспуске Рады ранее заявлял и спикер Рады Андрей Парубий.

Сегодня указ о роспуске и назначении выборов на 21 июля было официально опубликовано. Как сообщили в ЦИК, избирательный процесс стартует в пятницу, 24 мая. Кроме того, в Центризбиркоме объяснили, что в случае начала избирательного процесса ни одно решение суда не может его остановить.