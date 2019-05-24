Порошенко раскритиковал роспуск Рады. Фото: Порошенко в Twitter

https://racurs.ua/n122318-poroshenko-nazval-nekonstitucionnym-ukaz-zelenskogo-o-rospuske-verhovnoy-rady.html

Ракурс

Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады незаконный.

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О неконституционности этого указа заявил экс-президент Петр Порошенко. Об этом политик отметил 24 мая на форуме общественной организации «Солидарное дело общин» в Киеве, сообщается на странице пятого президента Украины в Twitter.

Я вполне понимаю желание нового президента получить новую Верховную Раду. Однако, есть Конституция, и демократия — это процедура и порядок. Иначе — хаос. Указ нового президента о роспуске парламента — абсолютно неконституционный, — заявил Порошенко на форуме.

Экс-президент подчеркнул, что на нарушениях Конституции нельзя строить государство. При этом Порошенко добавил, что его партия будет участвовать в выборах в парламент девятого созыва. Бывший глава государства заявил, что его команду ждет «тяжелая работа в оппозиции».

Ранее сообщалось, что 23 мая в Верховный суд поступило два исковых заявления о признании противоправным и недействительным указа президента Украины от 21 мая 2019 года № 303/2019. Два физических лица, имена которых не сообщаются, просят признать незаконным указ Владимира Зеленского «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов».

Напомним, президент Владимир Зеленский своим указом распустил Верховную Раду восьмого созыва и назначил выборы на 21 июля 2019 года. На днях нынешний депутатский состав парламента отказался голосовать за то, чтобы внести на рассмотрение законопроект президента Владимира Зеленского, в котором предлагалось отменить мажоритарную систему выборов в Раду. В пятницу, 24 мая, стартовала избирательная кампания досрочных выборов в Верховную Раду.