Синод ПЦУ дает брифинг после заседания. Фото: ВВС Україна

https://racurs.ua/n122306-sinod-pcu-daet-brifing-posle-zasedaniya-translyaciya.html

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Синод Православной церкви Украины (ПЦУ) сегодня, 24 мая, собрался на заседание в Софии Киевской, на котором председательствовал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. После его завершения участники дают брифинг.

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Онлайн-трансляция брифинга синода ПЦУ:

Епифаний созвал синод, чтобы оценить текущее состояние дел в церкви, а также, возможно, обсудить заявления патриарха Филарета о том, что в украинской церкви произошел раскол. Также Филарет поднимал вопрос возобновления деятельности Украинской православной церкви Киевского патриархата. В свою очередь Епифаний назвал стремление восстановить эту структуру изоляцией, потерей томоса и всех достижений украинской церкви, которая обрела независимость.

Перед заседанием Епифаний и епископы сделали несколько заявлений журналистам. Филарет также прибыл на синод, но общаться с прессой отказался.

Епифаний же заявил, что не общался с Филаретом в последнее время, а на инаугурации президента они только поздоровались.

Между тем, митрополит Винницкий и Барский Симеон выразил мнение, что синод не будет рассматривать вопросы об ответственности Филарета за его заявления.

Бывший глава Украинской автокефальной православной церкви Макарий заявил, что в Украине есть избранный предстоятель церкви, который и управляет ею. Бывшим предстоятелям он посоветовал «быть смиренными», а лично Филарету — «трудиться на развитие церкви».

Также известно, что перед Софией Киевской собралась группа поддержки Филарета.

Напомним, что УПЦ КП была расформирована в декабре 2018 года в связи с созданием Православной церкви Украины (ПЦУ).