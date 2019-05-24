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Ракурс
Синод ПЦУ дає брифінг після засідання. Фото: ВВС Україна

Синод ПЦУ дає брифінг після засідання (ТРАНСЛЯЦІЯ)

24 тра 2019, 14:00
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Синод Православної церкви України (ПЦУ) сьогодні, 24 травня, зібрався на засідання в Софії Київській, на якому головував митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Після його завершення учасники дають брифінг.

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Онлайн-трансляція брифінгу синоду ПЦУ:

Епіфаній скликав синод, аби оцінити поточний стан справ у церкві, а також, можливо, обговорити заяви патріарха Філарета про те, що в українській церкві стався розкол. Також Філарет порушував питання відновлення діяльності Української православної церкви Київського патріархату. В свою чергу Епіфаній назвав прагнення відновити цю структуру ізоляцією, втратою томосу та всіх здобутків української церкви, яка стала незалежною.

Перед засіданням Епіфаній і єпископи зробили кілька заяв журналістам. Філарет також прибув на синод, але спілкуватися з пресою відмовився.

Епіфаній же заявив, що не спілкувався з Філаретом останнім часом, а на інавгурації президента вони лише привіталися.

Між тим, митрополит Вінницький і Барський Симеон висловив думку, що синод не розглядатиме питань стосовно відповідальності Філарета за його заяви.

Колишній очільник Української автокефальної православної церкви Макарій заявив, що в Україні є обраний предстоятель церкви, який і керує нею. Колишнім предстоятелям він порадив «мати покору», а особисто Філарету — «працювати на розвиток церкви».

Також відомо, що перед Софією Київською зібралася група підтримки Філарета.

Нагадаємо, що УПЦ КП була розформована у грудні 2018 року у зв’язку зі створенням Православної церкви України (ПЦУ).

Джерело: Ракурс


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