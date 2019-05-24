В Австралії запускають ScUber. Фото: uber.com

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Американська компанія Uber (Убер) представила послугу підводного таксі ScUber, першими нею можуть скористатися в Австралії.

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Користувачі зможуть бронювати подорож по великому бар'єрному рифу. Цим сервісом зможе скористатися лише обмежена кількість користувачів у період з 27 травня по 18 червня. Про це повідомляється на веб-сторінці компанії.

Підводна подорож в Австралії коштуватиме 3 тис. дол. Перевезення під водою стануть постійними в тому випадку, якщо послуга ScUber буде користуватися популярністю.

Нагадаємо, у січні 2019 року таксі Uber у Брюсселі визнали незаконним. Брюссельський суд з комерційних питань ухвалив рішення, що зa кoжну незaкoнну пoїздку нa Uber буде нaклaдaтися штрaф у рoзмірі 10 тис. єврo.