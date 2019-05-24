Націоналізація “ПриватБанку”: НБУ оскаржив рішення суду на користь Коломойського. Фото: svoboda.org

https://racurs.ua/ua/n122317-nacionalizaciya-pryvatbanku-nbu-oskarjyv-rishennya-sudu-na-koryst-kolomoyskogo.html

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Націоналізація «ПриватБанку» була визнана незаконною Окружним адміністративним судом Києва 18 квітня. Сьогодні Національний банк України (НБУ) подав дві апеляції на відповідні рішення суду, винесені на користь олігарха Ігоря Коломойського.

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Тому на сьогоднішній день вказані судові рішення не набули чинності й не мають жодних правових наслідків, — наголосили у НБУ.

Суд ухвалив одне з рішень, які тепер оскаржує НБУ, у справі № 826/7432/17 за позовом Коломойського. Позивач просив суд визнати протиправним рішення про виведення неплатоспроможного «ПриватБанку» з ринку за участю держави. Суд став на бік позивача.

В іншій справі № 826/13813/17 позивачем виступала кіпрська компанія «Тріантал Інвестментс ЛТД», яка раніше була акціонером банку. В позові йшлося про скасування рішення комісії Нацбанку щодо визначення переліку осіб, пов’язаних із «Приватом». Його також задовільнив суд.

«ПриватБанк», який раніше належав Коломойському, був націоналізований наприкінці 2016 року. Державі перейшли 100% акцій, при цьому банк докапіталізували на 155,3 млрд грн.

Колишній власник банку вирішив оскаржувати його націоналізацію в судовому порядку. 18 квітня 2019 року, перед виборами президента України, на яких переміг Володимир Зеленський, суд ухвалив рішення на користь Коломойського, визнавши націоналізацію «ПриватБанку» незаконною.