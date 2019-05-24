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Ангела Меркель, фото: Wikimedia Commons

Меркель та Зеленський обговорили нормандський формат

24 тра 2019, 13:26
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Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Ангела Меркель сьогодні провели телефонну розмову.

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Обидві сторони підтвердили свою зацікавленість в продовженні співпраці в нормандському форматі, а також наголосили на необхідності повної реалізації мінських домовленостей. Про це повідомив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, повідомляє «Європейська правда».

Зайберт зазначив, що Меркель та Зеленський також обговорили питання українсько-німецької співпраці та ситуацію в Україні, зокрема у зоні конфлікту на сході нашої держави.

На сайті Адміністрації президента інформація про цю розмову наразі відсутня.

Нагадаємо, посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф вчора потролила Зеленського за фразу, котра прозвучала під час його виступу на українському форумі інтернет-діячів iForum у Києві. Тоді Зеленський назвав Велику Британію «старушкою Британією». Гоф відреагувала на слова Зеленського відповідною картинкою у своєму Твіттері.


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