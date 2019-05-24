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Ракурс
Віктор Медведчук. Фото: 112 Україна

Медведчук не може представляти Україну на переговорах з Росією — Богдан

24 тра 2019, 12:54
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Віктор Медведчук не може представляти Україну на переговорах із Російською Федерацією.

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Кандидатура кума президента Росії Володимира Путіна, як переговорника від України, не розглядається Адміністрацією президента. Про це заявив голова АП Андрій Богдан під час програми «Право на владу» в ефірі телеканалу «1+1».

Ми не бачимо його перемовником із нашого боку. Якщо Росія бачить його зі свого — це їхній вибір, — заявив він.

За словами Богдана, ні президент України, ні будь-хто з команди Володимира Зеленського не спілкувалися з Віктором Медведчуком.

Нагадаємо, перед виборами в штабі Володимира Зеленського заявляли, що їхній кандидат в разі перемоги планує розширити нормандський формат завдяки участі Сполучених Штатів Америки та Великої Британії. Також Зеленський готовий вести прямі переговори з Москвою й вивести з переговорного процесу Віктора Медведчука.

Згодом глава політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук заявив, що його неможливо вивести з переговорного процесу по Донбасу.

Джерело: Ракурс


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