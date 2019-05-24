Тереза Мей, фото: Arno Mikkor

https://racurs.ua/ua/n122313-premier-velykoyi-brytaniyi-podaie-u-vidstavku.html

Ракурс

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей подає у відставку.

Loading...

Свою посаду вона залишить з 7 червня. Про це Мей заявила у виступі, котрий транслювався на її сторінці в соціальній мережі Твіттер.

Таким чином, Мей ще на посаді прем'єр-міністра зустрічатиме в країні президента США Дональда Трампа, візит котрого очікується 3 червня.

Мей наголосила, що намагалася зробити все для реалізації виходу Британії з Євросоюзу (так званого Brexit), проте не змогла переконати британських депутатів підтримати досягнуту з ЄС угоду про умови виходу Сполученого королівства з цього об'єднання. Вона сподівається, що її наступник на цій посаді зможе досягнути консенсусу з народними обранцями.

Мей також залишить пост лідера Консервативної партії. Процес вибору нового очільника політсили розпочнеться наступного тижня.

Я пишаюся прогресом, який ми досягли за останні кілька років, — зазначила прем'єр Британії.

Тереза Мей стала прем'єр-міністром Великої Британії 13 липня 2016 року. Вона стала другою жінкою на цій посаді після Маргарет Теччер.

PM @Theresa_May makes a statement in Downing Street https://t.co/eg4ElQMXVR — UK Prime Minister (@10DowningStreet) 24 травня 2019 р.

Нагадаємо, про наміри Мей подати сьогодні у відставку 23 травня повідомило британське видання The Times. Джерела видання повідомляли, що Мей більше не вірить, що нинішньому уряду вдасться вивести Британію з Євросоюзу.