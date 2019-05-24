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Ціна на газ в Україні поки не зростатиме. Фото: Очаков NET

Ціна на газ для населення не зросте в наступні кілька місяців — Герус

24 тра 2019, 12:13
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Ціна на газ в Україні в наступні декілька місяців не підвищуватиметься.

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Ціну блакитного палива встановлює Кабінет міністрів, але на сьогоднішній день немає жодних вимог щодо ціни газу. Цей пункт меморандуму Міжнародного валютного фонду вже виконано. В команді Зеленського не бачать підстав для зростання тарифів у найближчі кілька місяців. Про це заявив представник президента Володимира Зеленського в Кабінеті міністрів Андрій Герус під час брифінгу, 24 травня передає Newsone.

При цьому представник президента не сказав, чи будуть новою владою знижені комунальні тарифи для населення.

Також Герус зазначив, що новим прем'єр-міністром стане представник нової коаліції, яка буде сформована після виборів до Верховної Ради.

Я не знаю, як закінчаться парламентські вибори. Я сподіваюся, що буде швидко сформовано більшість і буде створено новий уряд, — зазначив він.

Нагадаємо, днями глава уряду Володимир Гройсман заявляв про те, що зниження тарифів на газ та інші комунальні послуги може спричинити фінансову кризу в країні.

Між тим глава Адміністрації президента Володимира Зеленського Андрій Богдан заявив, що влада вивчатиме можливі шляхи зменшення тарифів на газ, на цю тему проводилися консультації з багатьма фахівцями. Богдан упевнений, що ціна на газ для населення має бути узгоджена й з Міжнародним валютним фондом.

Джерело: Ракурс


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