Цена на газ в Украине пока расти не будет. Фото: Очаков NET

https://racurs.ua/n122311-cena-na-gaz-dlya-naseleniya-ne-vyrastet-v-sleduuschie-neskolko-mesyacev-gerus.html

Ракурс

Цена на газ в Украине в следующие несколько месяцев не будет повышаться.

Loading...

Цену голубого топлива устанавливает Кабинет министров, но на сегодняшний день нет никаких требований относительно цены газа. Этот пункт меморандума Международного валютного фонда уже выполнен. В команде Зеленского не видят оснований для роста тарифов в ближайшие несколько месяцев. Об этом заявил представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус во время брифинга, 24 мая передает Newsone.

При этом представитель президента не сказал, будут ли новой властью снижены коммунальные тарифы для населения.

Также Герус отметил, что новым премьер-министром станет представитель новой коалиции, которая будет сформирована после выборов в Верховную Раду.

Я не знаю, как закончатся парламентские выборы. Я надеюсь, что будет быстро сформировано большинство и будет создано новое правительство, — отметил он.

Напомним, на днях глава правительства Владимир Гройсман заявлял о том, что снижение тарифов на газ и другие коммунальные услуги может повлечь финансовый кризис в стране.

Между тем глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что власть будет изучать возможные пути уменьшения тарифов на газ, на эту тему проводились консультации со многими специалистами. Богдан уверен, что цена на газ для населения должна быть согласована с Международным валютным фондом.