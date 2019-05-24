Коломойский о «Привате»: Отдайте мне проценты и будем вместе управлять банком дальше. Фото: Фокус.ua

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Игорь Коломойский, украинский олигарх, которого связывают с нынешним президентом Владимиром Зеленским, намерен вернуть свои проценты в «ПриватБанке». По оценкам бизнесмена, его доля в «Привате» составляет почти 25% акций.

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Национализация «ПриватБанка» была незаконной, считает олигарх, отмечая, что в случае выигрыша судебных разбирательств по этому вопросу, он не намерен оставлять банк исключительно в государственной собственности. Об этом Коломойский заявил в интервью «Украинской правде».

Я думаю, что у нас — старых собственников и нынешних — есть общие интересы, чтобы банк сохранился и никто из вкладчиков не пострадал. Это априори аксиоматичная вещь. Поэтому вкладчики могут не переживать: никто не будет доводить до ситуации, что «не доставайся же ты никому», — заверил при этом бизнесмен.

На вопрос о том, хочет ли он вернуть себе «ПриватБанк» целиком или только 2 млрд долл. вложений, заявленных на момент национализации учреждения, Коломойский ответил: «Либо их компенсатор».

Будем считать, что общий капитал 200 или 210 миллиардов. Отдайте мне проценты и разойдемся, будем вместе сосуществовать и управлять банком дальше, — озвучил свои требования олигарх.

В ответ на уточнение журналиста о том, рассматривает ли Коломойский возможность снова стать совладельцем «ПриватБанка», он заявил: «Этот вариант рассматривался до того, как они пошли по такому тяжкому пути, когда они решили все умножить на ноль. У нас есть переписка, они признавали это».

Между тем, в Национальном банке Украины заявили, что реальная отмена национализации «ПриватБанка» повлечет за собой отмену многих решений, а также возврат 155 млрд грн, внесенных государством в капитал банка, из-за чего он снова может быть признан неплатежеспособным.

Капитал «ПриватБанка» — 17 млрд грн. Если отнять 155 млрд грн, то получим огромную дыру в капитале, точнее, в активах. И НБУ вновь признает банк неплатежеспособным, — заявил накануне замглавы Нацбанка Олег Чурий.

Последние события по вопросу национализации «ПриватБанка» несут риск для финансового рынка, добавил представитель НБУ.

Ранее другой зампредседателя НБУ Екатерина Рожкова также заявляла, что отмена национализации «Привата» превратит его в банкрота и вернет государству.

«ПриватБанк» был национализирован в конце 2016 года. Государству перешли 100% акций, при этом докапитализация банка составила 116,8 млрд грн, а через полгода — еще 38,5 млрд грн.

Бывший владелец банка Коломойский спустя некоторое время решил оспаривать национализацию «Привата» в суде. 18 апреля, перед выборами президента Украины, на которых победу одержал Зеленский, суд удовлетворил иск Коломойского к Нацбанку и правительству Украины, признав национализацию банка незаконной.

Международные эксперты заявили, что такое решение может повлечь проблемы с кредитным рейтингом Украины.