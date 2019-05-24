Коломойський про «Приват»: Віддайте мені відсотки і будемо разом керувати банком далі. Фото: Фокус.ua

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Ігор Коломойський, український олігарх, якого пов’язують із нинішнім президентом Володимиром Зеленським, має намір повернути свої відсотки у «ПриватБанку». За оцінками бізнесмена, його частка в «Приваті» становить майже 25% акцій.

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Націоналізація «ПриватБанку» була незаконною, вважає олігарх, відзначаючи, що в разі виграшу судових розглядів щодо цього питання, він не має наміру залишати банк виключно у державній власності. Про це Коломойський заявив в інтерв’ю «Українській правді».

Я думаю, що у нас — старих власників і нинішніх — є спільні інтереси, аби банк зберігся і жоден вкладник не постраждав. Це апріорі аксіоматична річ. Тому вкладники можуть не хвилюватися: ніхто не доводитиме до ситуації, що «не діставайся ж ти нікому», — запевнив при цьому бізнесмен.

На запитання про те, чи хоче він повернути собі весь «ПриватБанк» чи лише 2 млрд дол. вкладень, заявлених на момент націоналізації установи, Коломойський відповів: «Або їх компенсатор».

Будемо вважати, що загальний капітал 200 або 210 мільярдів. Віддайте мені відсотки і розійдемося, будемо разом співіснувати і керувати банком далі, — озвучив свої вимоги олігарх.

У відповідь на уточнення журналіста про те, чи розглядає Коломойський можливість знову стати співвласником «Приватбанку», він заявив: «Цей варіант розглядався до того, як вони пішли таким важким шляхом, коли вони вирішили все помножити на нуль. Ми маємо листування, вони визнавали це».

Між тим, у Національному банку України заявили, що реальне скасування націоналізації «ПриватБанку» спричинить втрату чинності багатьох рішень, а також повернення 155 млрд грн, внесених державою у капітал банку, через що він знову може бути визнаний неплатоспроможним.

Капітал «ПриватБанку» — 17 млрд грн. Якщо відняти 155 млрд грн, то отримаємо величезну дірку в капіталі, точніше, в активах. І НБУ знову визнає банк неплатоспроможним, — заявив напередодні заступник глави Нацбанку Олег Чурій.

Останні події щодо питання націоналізації «ПриватБанку» несуть ризик для фінансового ринку, додав представник НБУ.

Раніше інший заступник очільника НБУ Катерина Рожкова також заявляла, що скасування націоналізації «Привату» перетворить його на банкрута і поверне державі.

«ПриватБанк» був націоналізований наприкінці 2016 року. Державі перейшли 100% акцій, при цьому докапіталізація банку склала 116,8 млрд грн, а через півроку — ще 38,5 млрд грн.

Колишній власник банку Коломойський через деякий час вирішив оскаржувати націоналізацію «Привату» в суді. 18 квітня, перед виборами президента України, на яких перемогу здобув Зеленський, суд задовольнив позов Коломойського до Нацбанку й українського уряду, визнавши націоналізацію банку незаконною.

Міжнародні експерти заявили, що таке рішення може спричинити проблеми з кредитним рейтингом України.