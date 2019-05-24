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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: Адміністрація президента

«Війна петицій» щодо відставки Зеленського розгорілася на сайті президента

24 тра 2019, 11:50
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На сайті президента України вже понад 12 тис. голосів набрала петиція № 22/053360-еп, ініціатором котрої є Леонід Яценко. Ця петиція закликає скасувати петицію № 22/053360-еп «За відставку Президента України Володимира Зеленського».

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На думку Яценка, петиція, котру він закликає скасувати, «організована корупціонерами і цими ж корупціонерами підписується».

Ми підтримуємо обраний Вами шлях на знищення корупції. Будь ласка, сміло працюйте, робіть більш радикальні кроки, нас очікує дуже запекла боротьба, — звертається автор петиції до президента.

Створена 22 травня петиція про відставку Зеленського вчора вже набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів. Збір підписів за цю петицію триватиме ще 91 день.

Очільник Адміністрації президента Андрій Богдан вчора в ефірі телеканалу «1+1» назвав петицію про відставку Зеленського «смішним жартом».

За його словами, петиція не може бути підставою для припинення повноважень президента, проте свідчить, що частина населення незгодна з діями Зеленського.

Нагадаємо, вчора на сайті президента також з’явилася петиція про відставку Богдана. У петиції наголошується, що новий голова Адміністрації президента не має права займати цю посаду у зв’язку з поширенням на нього дії закону про люстрацію.

Джерело: Ракурс


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