Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Зеленський може прилетіти в Закарпатську область. Фото: president.gov.ua

Зеленський готовий особисто прилетіти на Закарпаття через паводок (ВІДЕО)

24 тра 2019, 11:38
999

Президент України Володимир Зеленський готовий особисто прилетіти на Закарпаття та контролювати ліквідацію наслідків паводку.

Loading...

Глава держави зателефонував виконувачу обов’язків голови Закарпатської облдержадміністрації Ярославу Галасу та дізнався про ситуацію в регіоні. Про це 24 травня повідомила прес-служба Закарпатської ОДА.

Посадовець поінформував президента про кількість підтоплених домогосподарств та сільгоспугідь, зруйнованих берегоукріплень та об'єктів інфраструктури в області.

За словами Галаса, інформація про наслідки збитків буде відома наступного тижня, одразу після того, як експерти оцінять завдані збитки. Керівництво області вважає, що ОДА доведеться звертатися до Кабінету міністрів та прохати виділити кошти для ліквідації наслідків негоди.

Президент доручив облдержадміністрації тримати ситуацію під контролем і запевнив, що у випадку необхідності готовий особисто прилетіти на Закарпаття, щоб проконтролювати ліквідацію наслідків паводка, — зазначили в прес-службі облдержадміністрації.

Нагадаємо, жертвою підтоплень у Закарпатській області стала дитина 2009 року народження. На Буковині та у Закарпатській області внаслідок підтоплень, що були спричинені сильними дощами, пошкоджено кілька десятків будинків. Також водою зруйновані та пошкоджені мости.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Націоналізація «ПриватБанку»: НБУ оскаржив рішення суду на користь Коломойського

Національний банк України повідомив про оскарження двох судових рішень, якими націоналізація «ПриватБанку» була визнана незаконною. Позови щодо оскарження націоналізації банку подавав олігарх Ігор Коломойський

Юридичні новини
13:27

Підтоплення на заході України: жертвою повені стала дитина, вода зруйнувала мости (ФОТО, ВІДЕО)

Внаслідок масштабного підтоплення в Івано-Франківській та Закарпатській областях сотні будинків та домогосподарств залишаються в небезпечних зонах, а окремі мости зруйновані. Крім того, загинула дитина 2009 року народження

Новини України
11:05
Новини партнерів
Загрузка...