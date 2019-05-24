Зеленський може прилетіти в Закарпатську область. Фото: president.gov.ua

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Президент України Володимир Зеленський готовий особисто прилетіти на Закарпаття та контролювати ліквідацію наслідків паводку.

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Глава держави зателефонував виконувачу обов’язків голови Закарпатської облдержадміністрації Ярославу Галасу та дізнався про ситуацію в регіоні. Про це 24 травня повідомила прес-служба Закарпатської ОДА.

Посадовець поінформував президента про кількість підтоплених домогосподарств та сільгоспугідь, зруйнованих берегоукріплень та об'єктів інфраструктури в області.

За словами Галаса, інформація про наслідки збитків буде відома наступного тижня, одразу після того, як експерти оцінять завдані збитки. Керівництво області вважає, що ОДА доведеться звертатися до Кабінету міністрів та прохати виділити кошти для ліквідації наслідків негоди.

Президент доручив облдержадміністрації тримати ситуацію під контролем і запевнив, що у випадку необхідності готовий особисто прилетіти на Закарпаття, щоб проконтролювати ліквідацію наслідків паводка, — зазначили в прес-службі облдержадміністрації.

Нагадаємо, жертвою підтоплень у Закарпатській області стала дитина 2009 року народження. На Буковині та у Закарпатській області внаслідок підтоплень, що були спричинені сильними дощами, пошкоджено кілька десятків будинків. Також водою зруйновані та пошкоджені мости.