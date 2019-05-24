Зеленский может прилететь в Закарпатскую область. Фото president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский готов лично прилететь на Закарпатье и контролировать ликвидацию последствий паводка.

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Глава государства позвонил исполняющему обязанности главы Закарпатской облгосадминистрации Ярославу Шуму и узнал о ситуации в регионе. Об этом 24 мая сообщила пресс-служба Закарпатской ОГА.

Чиновник проинформировал президента о количестве подтопленных домохозяйств и сельхозугодий, разрушенных берегоукреплений и объектов инфраструктуры в области.

По словам Галаса, информация о последствиях ущерба будет известна на следующей неделе, сразу после того, как эксперты оценят нанесенный ущерб. Руководство области считает, что ОГА придется обращаться к Кабинету министров и просить выделить средства для ликвидации последствий непогоды.

Президент поручил облгосадминистрации держать ситуацию под контролем и заверил, что в случае необходимости готов лично прилететь на Закарпатье, чтобы проконтролировать ликвидацию последствий паводка, — отметили в пресс-службе облгосадминистрации.

Напомним, жертвой паводка в Закарпатской области стал ребенок 2009 года рождения. На Буковине и в Закарпатской области в результате подтоплений, вызванных сильными дождями, повреждены несколько десятков домов. Также водой разрушены и повреждены мосты.