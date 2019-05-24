Тереза Мэй, фото: Arno Mikkor

https://racurs.ua/n122313-premer-velikobritanii-podaet-v-otstavku.html

Ракурс

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подает в отставку.

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Свою должность она оставит с 7 июня. Об этом Мэй заявила в выступлении, которое транслировалось на ее странице в социальной сети Твиттер.

Таким образом, Мэй еще в должности премьер-министра будет встречать в стране президента США Дональда Трампа, визит которого ожидается 3 июня.

Мэй отметила, что пыталась сделать все для реализации выхода Британии из Евросоюза (так называемого Brexit), однако не смогла убедить британских депутатов поддержать достигнутое с ЕС соглашение об условиях выхода Соединенного королевства из этого объединения. Она надеется, что ее преемник на этом посту сможет достичь консенсуса с народными избранниками.

Мэй также покинет пост лидера Консервативной партии. Процесс выбора нового главы политсилы начнется на следующей неделе.

Я горжусь прогрессом, который мы достигли за последние несколько лет, — отметила премьер Великобритании.

Тереза Мэй стала премьер-министром Великобритании 13 июля 2016 года. Она стала второй женщиной на этом посту после Маргарет Теччер.

Напомним, о намерениях Мэй подать сегодня в отставку 23 мая сообщило британское издание The Times. Источники издания сообщали, что Мэй больше не верит, что нынешнему правительству удастся вывести Британию из Евросоюза.