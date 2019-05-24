Виктор Медведчук. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n122314-medvedchuk-ne-mojet-predstavlyat-ukrainu-na-peregovorah-s-rossiey-bogdan.html

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Виктор Медведчук не может представлять Украину на переговорах с Российской Федерацией.

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Кандидатура кума президента России Владимира Путина, как переговорщика от Украины, не рассматривается Администрацией президента. Об этом заявил глава АП Андрей Богдан во время программы «Право на власть» в эфире телеканала «1+1».

Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны. Если Россия видит его со своего — это их выбор, — заявил он.

По словам Богдана, ни президент Украины, ни кто-либо из команды Владимира Зеленского не общались с Виктором Медведчуком.

Напомним, перед выборами в штабе Владимира Зеленского заявляли, что их кандидат в случае победы планирует расширить нормандский формат благодаря участию Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Также Зеленский готов вести прямые переговоры с Москвой и вывести из переговорного процесса Виктора Медведчука.

Впоследствии глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что его невозможно вывести из переговорного процесса по Донбассу.