Ангела Меркель, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n122315-merkel-i-zelenskiy-obsudili-normandskiy-format.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель сегодня провели телефонный разговор.

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Обе стороны подтвердили свою заинтересованность в продолжении сотрудничества в нормандской формате, а также подчеркнули необходимость полной реализации минских договоренностей. Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, сообщает «Европейская правда».

Зайберт отметил, что Меркель и Зеленский также обсудили вопросы украинско-германского сотрудничества и ситуацию в Украине, в частности в зоне конфликта на востоке нашего государства.

На сайте Администрации президента информация об этом разговоре пока отсутствует.

Напомним, посол Великобритании в Украине Джудит Гоф вчера потролила Зеленского за фразу, которая прозвучала во время его выступления на украинском форуме интернет-деятелей iForum в Киеве. Тогда Зеленский назвал Великобританию «старушкой Британией». Гоф отреагировала на слова Зеленского соответствующей картинкой в своем Твиттере.