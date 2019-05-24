Национализация “ПриватБанка”: НБУ подал апелляции на решения суда в пользу Коломойского. Фото: svoboda.org

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Национализация «ПриватБанка» была признана незаконной Окружным административным судом Киева 18 апреля. Сегодня Национальный банк Украины (НБУ) подал две апелляции на соответствующие решения суда, вынесенные в пользу олигарха Игоря Коломойского.

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Поэтому на сегодняшний день указанные судебные решения не вступили в силу и не имеют никаких правовых последствий, — подчеркнули в НБУ.

Суд принял одно из решений, которые теперь оспаривает НБУ, в деле № 826/7432/17 по иску Коломойского. Истец просил суд признать противоправным решение о выводе неплатежеспособного «ПриватБанка» с рынка с участием государства. Суд встал на сторону истца.

В другом деле № 826/13813/17 истцом выступала кипрская компания «Триантал Инвестментс ЛТД», которая ранее была акционером банка. В иске говорилось об отмене решения комиссии Нацбанка по определению перечня лиц, связанных с «Приватом». Его также удовлетворил суд.

«ПриватБанк», ранее принадлежавший Коломойскому, был национализирован в конце 2016 года. Государству перешли 100% акций, при этом банк был докапитализирован на 155,3 млрд грн.

Бывший владелец банка решил оспаривать его национализацию в судебном порядке. 18 апреля 2019 года, перед выборами президента Украины, на которых победил Владимир Зеленский, суд принял решение в пользу Коломойского, признав национализацию «ПриватБанка» незаконной.