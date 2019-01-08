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Ракурс
Водій Uber вбив шістьох осіб у США. Фото: Бесплатка

Водій Uber в США заявив, що додаток «змусив» його вбити шістьох осіб впродовж дня

8 січ 2019, 12:58
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Водій Uber Джейсон Далтон зізнався у вбивстві шістьох осіб, які він скоїв в американському місті Каламазу в штаті Мічиган.

За словами Далтона, він убив усіх жертв впродовж п’яти годин у ніч на 20 лютого 2016 року, повідомляє Meduza, посилаючись на BBC News.

Відповідно до проведеного розслідування, 48-річний водій вибирав своїх жертв випадковим чином. Жоден з вбитих не був пасажиром Uber. Відзначається, що водій скоїв вбивства під час своєї зміни, чергуючи їх з перевезенням клієнтів.

У суді Далтон заявив, що зізнався у скоєних вбивствах з власної волі. За словами водія, додаток Uber контролює його тіло і дії, він став його «маріонеткою».

Водієві Uber, за фактом скоєних злочинів, загрожує довічне ув’язнення.


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