Водитель Uber в США заявил, что приложение «заставило» его убить шесть человек

Водитель Uber убил шестерых человек в США. Фото: Бесплатка

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Водитель Uber Джейсон Далтон признался в убийстве шести человек, которые он совершил в американском городе Каламазу в штате Мичиган.

По словам Далтона, он убил шесть человек за пять часов в ночь на 20 февраля 2016 года, сообщает Meduza, ссылаясь на BBC News.

Согласно проведенному расследованию, 48-летний водитель выбирал своих жертв случайным образом. Ни один из убитых не был пассажиром Uber. Отмечается, что водитель совершил убийства во время своей смены, чередуя их с перевозом клиентов.

В суде Далтон заявил, что признался в совершенных убийствах по своей воле. По словам водителя, приложение Uber контролирует его тело и действия.

Водителю Uber, по факту совершенных преступлений, грозит пожизненное заключение.